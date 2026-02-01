Bollette il decreto entro febbraio Ma la priorità sono i conti pubblici

Da ilgiornale.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo lavora a un nuovo decreto sulle bollette, che dovrebbe arrivare entro febbraio. La discussione sul caro energia si fa più intensa tra imprese e ministri. Le grandi aziende energetivore aspettano con ansia questa misura, che potrebbe rappresentare un passo importante per contenere i costi. Intanto, il governo tiene sotto controllo anche i conti pubblici, perché sa che la strada è stretta e bisogna evitare sforamenti che potrebbero aggravare la situazione.

Il caro energia diventa il crinale su cui imprese e governo si confrontano sempre più apertamente. Il decreto a cui sta lavorando il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è atteso dalle grandi imprese energivore come una sorta di seconda puntata della manovra di governo. Peccato che questa non sia possibile, per i costi pubblici insostenibili e incompatibili con la rigorosa politica di bilancio che continua a portare successi al Paese. Ultimo la revisione al rialzo dell’Outlook di Standard & Poor’s arrivata il 30 gennaio scorso. Diverso è il tema per le imprese più piccole o familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bollette il decreto entro febbraio ma la priorit224 sono i conti pubblici

© Ilgiornale.it - Bollette, il decreto entro febbraio. Ma la priorità sono i conti pubblici

Approfondimenti su Bollette CaroEnergia

Imprese in pressing sull’energia: “Decreto bollette entro febbraio”

Le aziende italiane chiedono al governo di approvare il decreto bollette entro febbraio.

Documenti, servizi pubblici digitali, scuola e università, sanità, bollette: le novità nel decreto Pnrr sulla semplificazione

Roma, 29 gennaio 2026 – Il Consiglio dei Ministri approva oggi il decreto collegato alla revisione del Pnrr.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LEGGE 104 TUTTE LE NOVITà DAL 1 OTTOBRE INVALIDI DISABILI - AGEVOLAZIONI BONUS PENSIONI INVALIDITà

Video LEGGE 104 ? TUTTE LE NOVITà DAL 1 OTTOBRE INVALIDI DISABILI - AGEVOLAZIONI BONUS PENSIONI INVALIDITà

Ultime notizie su Bollette CaroEnergia

Argomenti discussi: Imprese in pressing sull’energia: Decreto bollette entro febbraio; Bollette, il decreto entro febbraio. Ma la priorità sono i conti pubblici; Bonus Bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo; Il decreto Energia sarà approvato entro febbraio, ma nella filiera delle rinnovabili cresce già l’allarme.

Imprese in pressing sull’energia: Decreto bollette entro febbraioElettricità Futura: famiglie e Pmi pagano tra il 6 e il 10% in più della media Ue Braccio di ferro su come finanziare la riduzione degli oneri di sistema ... repubblica.it

Bollette della luce: abbassare gli incentivi alle rinnovabili e e rivedere i prezzi minimi del biogas, le misure allo studioIl Mase al lavoro sul decreto per ridurre i costi energetici. La levata di scudi di Coldiretti e di Italia Solare che potrebbero vedersi modificare retroattivamente i sussidi a impianti di biogas agri ... corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.