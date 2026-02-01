Bollette il decreto entro febbraio Ma la priorità sono i conti pubblici

Il governo lavora a un nuovo decreto sulle bollette, che dovrebbe arrivare entro febbraio. La discussione sul caro energia si fa più intensa tra imprese e ministri. Le grandi aziende energetivore aspettano con ansia questa misura, che potrebbe rappresentare un passo importante per contenere i costi. Intanto, il governo tiene sotto controllo anche i conti pubblici, perché sa che la strada è stretta e bisogna evitare sforamenti che potrebbero aggravare la situazione.

Il caro energia diventa il crinale su cui imprese e governo si confrontano sempre più apertamente. Il decreto a cui sta lavorando il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è atteso dalle grandi imprese energivore come una sorta di seconda puntata della manovra di governo. Peccato che questa non sia possibile, per i costi pubblici insostenibili e incompatibili con la rigorosa politica di bilancio che continua a portare successi al Paese. Ultimo la revisione al rialzo dell’Outlook di Standard & Poor’s arrivata il 30 gennaio scorso. Diverso è il tema per le imprese più piccole o familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le aziende italiane chiedono al governo di approvare il decreto bollette entro febbraio.

Roma, 29 gennaio 2026 – Il Consiglio dei Ministri approva oggi il decreto collegato alla revisione del Pnrr.

