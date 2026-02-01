Blesa al Rio Ave per 1,7 milioni di euro Corazza è già in città in arrivo anche Cerri

Ieri mattina il mercato ha portato brutte notizie. Blesa si trasferisce al Rio Ave per 1,7 milioni di euro. Corazza è già arrivato in città, e anche Cerri è in arrivo. La giornata ha iniziato con un’aria di tensione e cambiamenti improvvisi.

Che la giornata di ieri non promettesse benissimo si era già capito dal mattino quando lo ’scossone’ è arrivato dal mercato. Jalen Blesa in tribuna, promesso alla Primeira liga, massima divisione del campionato portoghese. Due i club, stando a quanto ha riferito l’agente Gabriele La Manna, che si contendevano l’attaccante e che avevano superato l’offerta del Philadelphia Union. Alla fine l’ha spuntata il Rio Ave: 1,7 milioni di euro al Cesena, ingaggio intorno ai 250mila euro per il giocatore contro i 100mila previsti nel contratto in riva al Savio. Preso a zero in estate – arrivava dall’esperienza alla Dinamo Batumi, il ds Fusco lo aveva portato in ritiro in prova –, convinse subito Mignani diventando titolare nell’undici bianconero: 21 partite, 4 gol e 2 assist. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

