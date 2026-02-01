Blanco è nudo in ospedale e sui social | la foto divide i fan

Blanco finisce in ospedale e si mostra sui social senza vestiti. La foto diventa subito virale e divide i fan. L’artista bresciano si presenta senza veli, in piedi accanto a un letto, con un’espressione seria e il corpo teso. La scelta provoca reazioni contrastanti tra chi lo apprezza per la sua autenticità e chi invece si sorprende. La sua immagine forte fa discutere, ma lui non si ferma e continua a condividere momenti della sua vita privata.

Braccialetto al polso e posa plastica: lo scatto è già commentatissimo, tra chi grida allo scandalo e chi la butta sul ridere C'era una volta il pigiama di flanella. Non però per Blanco, artista bresciano e maestro nel mescolare vita privata e provocazione pop, che ieri ha acceso i social con uno scatto che definire "particolare" sarebbe un eufemismo: in piedi accanto a un letto d'ospedale, il corpo teso come una corda di violino, un urlo strozzato in gola. E, pixel d'ordinanza a parte, come mamma l'ha fatto. Al braccio il braccialetto di degenza, nell'incavo del gomito una farfallina per la flebo: tutto lascia intendere una degenza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Blanco torna al centro delle polemiche con una foto pubblicata sui social.

