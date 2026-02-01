Bimbo di Belluno lasciato a piedi sotto la neve avrà un ruolo nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina

Questa mattina un bambino di undici anni di Belluno è stato lasciato a piedi sotto la neve, dopo che l’autobus lo ha fatto scendere perché senza biglietto. L’episodio, che ha fatto discutere, potrebbe avere conseguenze anche sulla cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina.

La vicenda nasce da un episodio avvenuto nel Bellunese. Un bambino di undici anni, al rientro da scuola, è stato fatto scendere dall’autobus perché sprovvisto di un biglietto ritenuto valido. Era il suo mezzo abituale per tornare a casa, ma quel giorno il titolo di viaggio non è stato accettato. L’autista ha applicato il regolamento e il minore è stato lasciato a piedi, sotto la neve, lungo il percorso. Il racconto dell’accaduto si è diffuso rapidamente, suscitando reazioni e interrogativi sul modo in cui le regole vengono applicate quando coinvolgono minori e situazioni di evidente fragilità. Al centro non è rimasta solo la questione del biglietto, ma il contesto: l’età del bambino, le condizioni meteo, l’assenza di alternative immediate.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

