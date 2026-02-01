Arriva un nuovo allarme sui contagi tra i bambini a scuola. Secondo alcuni genitori e medici, il contagio avviene prima che i sintomi si manifestino, e il vero errore sta nel non farli guarire completamente prima di tornare in classe. La frase “Tanto sta meglio” viene ancora spesso pronunciata di corsa, con lo zaino già pronto, ma potrebbe nascondere rischi più seri di quanto si pensi.

C’è una frase che gira da sempre davanti ai cancelli delle scuole: "Tanto sta meglio". È detta in buona fede, spesso di corsa, con lo zaino già sulle spalle. Dietro quella frase resta aperta una domanda: quando un bambino può tornare a scuola dopo una malattia? La polemica esplosa pochi giorni fa dopo il racconto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta – la figlia di tre anni è finita due volte in ospedale dopo essersi ammalata a scuola, inoltre, l’ex atleta è attualmente incinta del secondogenito – ha riaperto una discussione che riguarda molte famiglie. "La scuola – spiega Antonietta de Maria, vicaria dell’Istituto comprensivo ‘Silvio Zavatti’ – lavora con il Servizio sanitario per garantire la sorveglianza igienico-sanitaria degli alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbi malati a scuola: "Il contagio avviene prima. L’errore è non farli guarire"

In Toscana arriva un nuovo servizio di teleconsulto e guardie mediche pediatriche, pensato per garantire assistenza tempestiva ai bambini malati durante le festività natalizie.

