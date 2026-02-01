Bimba morta per sevizie e stenti zii affidatari arrestati per omicidio aggravato

La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina trovata morta dopo aver subito sevizie e stenti. La piccola, che era rimasta gravemente denutrita, presentava anche ustioni, piaghe da decubito e una frattura. Le autorità hanno avviato le indagini per omicidio aggravato, mentre i familiari sono stati portati in carcere.

Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato i due zii della piccola Alessandra, la bimba di quattro anni morta a Tufino (Napoli) nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. I due, ai quali la piccola era stata temporaneamente affidata dai servizi sociali (dopo la sospensione dalla patria potestà per i genitori naturali), erano stati indagati da subito per maltrattamenti e omicidio colposo, dopo che sul corpo della piccola erano stati riscontrati segni di ustioni. La spiegazione iniziale fu che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l'inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze.

