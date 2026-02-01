Bill Gates e le malattie veneree con le escort russe l’ultimo imbarazzo dall’amico Epstein che sbugiarda il miliardario

Jeffrey Epstein ha riaperto le polemiche intorno a Bill Gates, questa volta con un’email del 2013 che lo collega a Epstein stesso. Nel messaggio, il miliardario avrebbe discusso di incontri con escort russe, riaccendendo le critiche sulla sua sfera privata e sui rapporti con l’ex finanziare accusato di traffico di minori. La rivelazione mette in cattiva luce Gates, già al centro di altre accuse, e alimenta il dibattito sulle sue relazioni più intime.

È in un’email che Jeffrey Epstein si è inviato nel luglio 2013 che torna a sprofondare la reputazione di Bill Gates. Il messaggio, parte dei milioni di documenti resi pubblici dal Dipartimento della Giustizia americano, contiene rivelazioni private del fondatore di Microsoft relative alla sua vita sessuale e soprattutto ai sistematici tradimenti dell’ex moglie Melinda. Epstein accusa Gates di aver contratto una malattia sessualmente trasmessa dopo rapporti con ragazze russe. «Per aggiungere insulto alla ferita mi chiedi ora di cancellare le mail relative alla tua malattia sessualmente trasmissibile e la tua richiesta di antibiotici da passare di nascosto a Melinda», si legge nel messaggio pubblicato dal Daily Mail.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Bill Gates Epstein, documenti-choc su Bill Gates: "Prostitute e malattie veneree" Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova tranche di documenti legati alle attività di Jeffrey Epstein. Epstein Files, Trump citato 3.200 volte. Le "malattie veneree" di Bill Gates e la mail di Musk: "Quand'è la tua festa più selvaggia?" Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bill Gates Argomenti discussi: Nei file Epstein spunta Bill Gates: Contagiato da donne russe, curò Melinda di nascosto; Nuovi documenti di Epstein: la malattia venerea di Bill Gates e gli antibiotici per la moglie Melinda; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Caso Epstein, Bill Gates nella bufera: Contrasse malattia sessualmente trasmissibile da rapporti con ragazza russe. Bill Gates e le malattie veneree con le escort russe, l’ultimo imbarazzo dall’amico Epstein che sbugiarda il miliardarioIl fondatore di Microsoft già in passato aveva provato a minimizzare sui rapporti con il finanziere pedofilo. Cosa rivela l'ultimo documento diffuso dal dipartimento di Giustizia americano ... open.online Caso Epstein, Bill Gates nella bufera: Contrasse malattia sessualmente trasmissibile da rapporti con ragazze russeTra i documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia Usa analizzati dal Daily Mail, anche email del finanziare in cui denunciava i presunti tradimenti del fondatore di Microsoft. Bill Gates torna nel ... adnkronos.com Bill Gates e Steve Jobs hanno vietato la tecnologia ai figli fino ai 14 anni, questo dovrebbe farci riflettere - facebook.com facebook Le nuove rivelazioni degli #Epstein Files. Oltre 3 milioni e mezzo di documenti dove vengono citati i rapporti tra il finanziere morto suicida e personaggi come Bill Gates, l’ex principe Andrea ed Elon Musk. Ma anche Trump. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.