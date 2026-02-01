Biblioteca Vaticana svela le minacce nascoste nei manoscritti | tarli umidità e il rischio di dimenticare il passato

La Biblioteca Vaticana ha aperto le sue porte per mostrare i danni invisibili che minacciano i manoscritti antichi. Tarli, umidità e il tempo mettono in pericolo pezzi di storia che rischiano di andare persi. Gli esperti lavorano senza sosta per salvare questi tesori, consapevoli che ogni documento rappresenta un pezzo importante del passato. Nel frattempo, la nuova edizione dell’Agenda Graphic per il 2026, illustrata dall’artista Beppe Giacobbe, cerca di portare attenzione su queste sfide, sperando di sensibilizzare il pubblico

La Biblioteca Vaticana ha lanciato una nuova edizione dell’Agenda Graphic dedicata al 2026, affidandone l’illustrazione all’artista Beppe Giacobbe. L’opera, ispirata a un antico manoscritto del Settecento, non si limita a raccontare la storia del libro, ma ne esplora i pericoli più insidiosi, quelli che minacciano la sopravvivenza del patrimonio culturale. L’evento si colloca all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio librario, che affronta con tono ironico e visivo i nemici silenziosi del libro: tarli, umidità, topi, inchiostro degradato, ma anche il rischio più grande, quello di dimenticare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

