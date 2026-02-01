Biblioteca Vaticana svela le minacce nascoste nei manoscritti | tarli umidità e il rischio di dimenticare il passato
La Biblioteca Vaticana ha aperto le sue porte per mostrare i danni invisibili che minacciano i manoscritti antichi. Tarli, umidità e il tempo mettono in pericolo pezzi di storia che rischiano di andare persi. Gli esperti lavorano senza sosta per salvare questi tesori, consapevoli che ogni documento rappresenta un pezzo importante del passato. Nel frattempo, la nuova edizione dell’Agenda Graphic per il 2026, illustrata dall’artista Beppe Giacobbe, cerca di portare attenzione su queste sfide, sperando di sensibilizzare il pubblico
La Biblioteca Vaticana ha lanciato una nuova edizione dell’Agenda Graphic dedicata al 2026, affidandone l’illustrazione all’artista Beppe Giacobbe. L’opera, ispirata a un antico manoscritto del Settecento, non si limita a raccontare la storia del libro, ma ne esplora i pericoli più insidiosi, quelli che minacciano la sopravvivenza del patrimonio culturale. L’evento si colloca all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio librario, che affronta con tono ironico e visivo i nemici silenziosi del libro: tarli, umidità, topi, inchiostro degradato, ma anche il rischio più grande, quello di dimenticare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Biblioteca Vaticana
WhatsApp, il codice segreto che svela le chat nascoste: ecco cosa non vedi sul cellulare del tuo partner
WhatsApp continua a evolversi per proteggere la privacy degli utenti, introducendo nuove funzionalità come Chat Lock.
“Controllate le etichette dei cibi e fate attenzione a queste sostanze ‘invisibili’ nascoste in moltissimi alimenti: aumentano il rischio di cancro e diabete”: l’allarme in due nuovi studi
Recenti studi evidenziano la presenza di sostanze invisibili in molti alimenti quotidiani, che, se consumate regolarmente, potrebbero aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro.
Ultime notizie su Biblioteca Vaticana
La Biblioteca Vaticana acquisisce un manoscritto che sembrava perdutoUn manoscritto cartaceo di 115 fogli (più due fogli di guardia) contenente cinque Vite di santi (Ciriaco, Gallo, Mauro abate, Goar, Burcardo vescovo di Worms) e l’Historia Langobardorum di Paolo ... acistampa.com
Biblioteca Vaticana acquista un raro manoscritto sulla vita di santiLa Biblioteca Apostolica Vaticana ha acquisito un importante manoscritto. Presso la libreria Inlibris di Hugo Wetscherek, a Vienna, ha potuto acquistare un codice originariamente appartenente a un f ... ansa.it
Oggi è stata la giornata della grande novità di quest'anno: la Biblioteca Vaticana e precisamente il Fondo Archivi della Sezione Manoscritti, uno scrigno di tesori. Grazie alla prof ssa Irene Fosi per la bella lezione introduttiva. E grazie al personale della Vatican - facebook.com facebook
Al suo posto nella storia Torna alla Biblioteca Vaticana un manoscritto del XVI secolo: frutto della collaborazione virtuosa tra studiosi. di Mauro Mantovani osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.