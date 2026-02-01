Beto Juve i bianconeri hanno sondato anche il giocatore dell’Everton | l’offerta di Comolli e la posizione degli inglesi sull’attaccante
La Juventus ha deciso di muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco. I bianconeri hanno sondato il giocatore dell’Everton, Beto, chiedendo un prestito. L’offerta è arrivata tramite il dirigente Comolli, ma i londinesi non sembrano intenzionati a cedere facilmente. La trattativa resta aperta, anche se al momento non sono stati trovati accordi definitivi.
Beto Juve, i bianconeri hanno chiesto il prestito dell’attaccante ex Udinese. Ma il club inglese non ha aperto a questa formula. Il mercato invernale della Juventus si tinge di giallo nelle battute finali, con il nome di un vecchio conoscente della Serie A che torna improvvisamente d’attualità. Nonostante gli sforzi profusi per altri obiettivi, la dirigenza bianconera ha virato le proprie attenzioni verso la Premier League, accendendo i riflettori su un profilo di grande fisicità. Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, la Juventus ha effettuato un sondaggio con l’Everton per Beto, nel tentativo di regalare a Luciano Spalletti un’alternativa di peso per l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Beto Juve, i bianconeri hanno avanzato la prima proposta per il centravanti: la risposta dell’Everton e la posizione di Comolli
La Juventus ha presentato la prima proposta per il trasferimento di Beto dall’Everton, chiedendo un prestito dell’attaccante ex Udinese.
Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi
Il Crystal Palace ha ufficialmente risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta.
