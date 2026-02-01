La Juventus ha deciso di muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco. I bianconeri hanno sondato il giocatore dell’Everton, Beto, chiedendo un prestito. L’offerta è arrivata tramite il dirigente Comolli, ma i londinesi non sembrano intenzionati a cedere facilmente. La trattativa resta aperta, anche se al momento non sono stati trovati accordi definitivi.

Beto Juve, i bianconeri hanno chiesto il prestito dell’attaccante ex Udinese. Ma il club inglese non ha aperto a questa formula. Il mercato invernale della Juventus si tinge di giallo nelle battute finali, con il nome di un vecchio conoscente della Serie A che torna improvvisamente d’attualità. Nonostante gli sforzi profusi per altri obiettivi, la dirigenza bianconera ha virato le proprie attenzioni verso la Premier League, accendendo i riflettori su un profilo di grande fisicità. Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, la Juventus ha effettuato un sondaggio con l’Everton per Beto, nel tentativo di regalare a Luciano Spalletti un’alternativa di peso per l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Beto Juve, i bianconeri hanno sondato anche il giocatore dell’Everton: l’offerta di Comolli e la posizione degli inglesi sull’attaccante

