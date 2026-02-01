Beppe Braida e tutti gli altri | cabaret da ridere

Beppe Braida, volto noto del cabaret degli anni Duemila, torna in scena con uno spettacolo che mette in fila le sue parodie dei conduttori dei telegiornali. Con un sorriso ironico e un pizzico di sarcasmo, il comico guarda alla vita di tutti i giorni, facendo ridere il pubblico con le sue battute semplici e dirette. Dopo aver scritto la storia del genere, ora propone nuovi show che portano il suo stile diretto e senza fronzoli negli ambienti più vari.

Uno è entrato nella storia del cabaret degli anni Duemila con la sua parodia dei conduttori dei telegiornali e oggi propone spettacoli in cui guarda con ironia e sarcasmo alla vita di tutti i giorni. L’altro è il più famoso vigile palermitano dei palcoscenici comici. L’altro ancora mette in scena personaggi assurdi e folli. Tutti e tre saliranno questa settimana sul palco del teatro L’Agorà di Carate, per un nuovo appuntamento della rassegna di cabaret “All you can smile“ guidata dal duo comico Pis&Lov. Risate a crepapelle con un terzetto di cabarettisti e comici già protagonisti di trasmissioni tv come Zelig e Colorado e dei programmi di Comedy Central. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 10 gennaio alle ore 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, si svolge la rappresentazione di “Piano B” con Beppe Braida.

Beppe Braida e tutti gli altri: cabaret da ridereL’11 aprile, invece, in programma uno spettacolo di risate tutte al femminile con Le Scemette, alias Alessandra Ierse, Rossana Carretto, Nadia Puma, Alessandra Sarno, Viviana Porro e Laura Magni. ilgiorno.it

Il Piano B che fa ridere e pensareCurato nei testi dallo stesso Beppe Braida insieme a Raffaele Skizzo Bruscella, e diretto con una regia che lascia spazio all’improvvisazione e al dialogo col pubblico, Il Piano B è molto più di ... giornalelavoce.it

ATTENTATO!!! Si tratta di attentato… Chi non si ricorda questa esclamazione del comico e cabarettista Beppe Braida, che per anni fu il suo cavallo di battaglia a Zelig Un vero piacere è stato per me assistere al suo spettacolo PIANO B presso il TIB - Teatro It - facebook.com facebook

«Quello che sta raccontando in queste settimane #FabrizioCorona è semplicemente la scoperta dell’acqua calda, perché sì, il mondo dello spettacolo in tv non è per niente meritocratico...». Lo afferma con la sua solita pungente leggerezza #Beppe Braida x.com