Benzema Juve tutto vero | può diventare un’occasione unica in queste ultimissime ore di mercato! Il punto sul francese

La trattativa tra Karim Benzema e la Juventus diventa sempre più concreta. Dopo la rottura del suo contratto, il francese sta valutando un ritorno in Europa e potrebbe arrivare in bianconero nelle ultime ore di mercato. L’affare potrebbe cambiare le carte in tavola per l’attacco della Juventus, che ora punta forte sull’esperienza del campione.

