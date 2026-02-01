Benzema Juve tutto vero | può diventare un’occasione unica in queste ultimissime ore di mercato! Il punto sul francese
La trattativa tra Karim Benzema e la Juventus diventa sempre più concreta. Dopo la rottura del suo contratto, il francese sta valutando un ritorno in Europa e potrebbe arrivare in bianconero nelle ultime ore di mercato. L’affare potrebbe cambiare le carte in tavola per l’attacco della Juventus, che ora punta forte sull’esperienza del campione.
Benzema Juve, la rottura contrattuale apre scenari incredibili per il reparto avanzato con il campione che valuta il ritorno in Europa. Il calciomercato è un teatro dove l’impossibile può diventare realtà in un attimo, specialmente quando le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la chiusura delle trattative. In queste ore frenetiche, mentre la Juventus scandaglia il panorama internazionale alla ricerca della pedina giusta per completare il reparto offensivo di Luciano Spalletti, una voce autorevole rilanciata dal Corriere dello Sport accende la fantasia dei tifosi. Si tratta di Karim Benzema, leggendario attaccante francese e Pallone d’Oro, che potrebbe rappresentare l’occasione di lusso last minute per la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Benzema Juve
Hojbjerg Juventus: occasione di mercato a gennaio. Può arrivare a Torino per queste due ragioni, ecco rivelata la posizione della dirigenza sul danese
Benzema Juve, il fuoriclasse francese è in rotta con l’Al-Ittihad: cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero
Karim Benzema potrebbe lasciare l’Al-Ittihad e tornare in Italia.
Ultime notizie su Benzema Juve
Argomenti discussi: Benzema-Juve, Se arriva...: assist Thuram, il pallone virale e la fascia già c'è. Tifosi scatenati; Benzema e i Thuram: dall'esordio in nazionale con Lilian a Khephren che lo chiama alla Juve; Benzema, rottura totale con l’Al-Ittihad: schiaffo a Conceicao. Voce clamorosa sulla Juventus, quanto c’è di vero; I fattori che alimentano la suggestione Benzema per la Juventus.
Benzema, rottura totale con l’Al-Ittihad: schiaffo a Conceicao. Voce clamorosa sulla Juventus, quanto c’è di veroBenzema, rottura totale con l’Al-Ittihad: schiaffo a Conceicao. La clamorosa voce di mercato sulla Juventus, quanto c’è di vero ... sport.virgilio.it
Benzema Juve, il fuoriclasse francese è in rotta con l’Al-Ittihad: cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero. Tutte le novitàBenzema Juve, il fuoriclasse francese è in rotta con l’Al-Ittihad: cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero. Tutte le novità La Juventus si ritrova, quasi involontariamente, al centro di un ... juventusnews24.com
#Benzema con il pallone della Juve #juventus - facebook.com facebook
#Benzema- #Juve, "Se arriva...": assist #Thuram, il pallone virale e la fascia già c'è. Tifosi scatenati x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.