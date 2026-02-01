Benevento portaci via da questa categoria | contava solo vincere tutto il resto è noia

Il Benevento scappa dalla zona retrocessione e sogna in grande. Nel pomeriggio sulle montagne russe al comunale di Caravaggio, i giallorossi hanno vinto 4-3 contro il Caravaggio, regalando una vittoria indimenticabile ai circa 400 tifosi presenti. Dopo un match emozionante, il gol di Pierozzi ha fatto esplodere di gioia i supporters, portando il Benevento a quella che sembra essere una svolta importante. Ora il team guarda avanti con più convinzione, deciso a portarsi via da questa categoria.

Tempo di lettura: 2 minuti Il pomeriggio sulle montagne russe vissuto al comunale di Caravaggio dal Benevento si è chiuso, per fortuna, con un finale da apoteosi per i giallorossi che hanno regalato una gioia immensa ai circa 400 tifosi del “nord” impazziti dopo il 4-3 di Pierozzi (LEGGI QUI). Al netto del vantaggio di Lamesta dopo due minuti, poi Maita e soci hanno creduto a dir poco troppo presto di avere i tre punti in tasca disputando forse il peggior prima tempo dell’era Floro Flores condito da errori da matita rossa. Facile immaginare che negli spogliatoi il tecnico avrà fatto tremare le mura per strigliare i suoi ritornati in campo senza Ceresoli (il peggiore) e con un Romano in più nel motore che ha dato la scossa alla squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

