Benevento dice no all’accorpamento | docenti e studenti in piazza

A Benevento, docenti e studenti sono scesi in piazza per protestare contro l’accorpamento degli Istituti comprensivi Sant’Angelo a Sasso e Giuseppe Moscati. La decisione di unire le scuole ha suscitato malumore tra chi lavora e studia lì, portando a una manifestazione spontanea. La gente si è riunita in centro, chiedendo di fermare il progetto e di mantenere le strutture separate. La protesta continua, mentre le autorità ascoltano le richieste della comunità.

A Benevento la scelta di accorpare gli Istituti comprensivi Sant’Angelo a Sasso e Giuseppe Moscati ha spinto una parte della comunità scolastica a mobilitarsi. Docenti, personale Ata, studenti e famiglie hanno partecipato a una manifestazione pubblica per contestare la decisione assunta dalla giunta regionale, giudicata criticabile sia nei contenuti sia nelle modalità. Secondo gli organizzatori, l’operazione interviene su una realtà già molto estesa. L’accorpamento darebbe vita a un istituto con circa 1.700 studenti, numerosi dipendenti e sei plessi distribuiti in diverse zone della città. Una configurazione che, a loro avviso, rischia di rendere più complessa la gestione quotidiana e il funzionamento complessivo della scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Benevento in piazza contro l’accorpamento delle scuole Moscati-Sant’Angelo a Sasso: ‘Perché? Il nostro futuro non si tocca’Docenti, personale ATA, studenti e famiglie hanno riempito questa mattina il centro storico di Benevento per dire no all’accorpamento degli Istituti Comprensivi Sant’Angelo a Sasso e Giuseppe Moscati. ntr24.tv

LA COMUNITA' EDUCANTE DELL'I.C. SANTA' ANGELO A SASSO DICE NO ALLA SCUOLA MOSTRO DA 1.600 ALUNNI A BENEVENTO CronacaBocciatura totale alla proposta di accorpamento degli istituti comprensivi Moscati e Sant'Angelo a Sasso di Benevento da parte della comunità scolastica e delle famiglie. Sotto i ... realtasannita.it

