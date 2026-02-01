bene gli arresti ma bisogna alzare il livello

La polizia ha fatto un passo avanti con gli arresti di questa settimana, eliminando parte della manovalanza dello spaccio e delle rapine. Tuttavia, gli agenti avvertono che bisogna intensificare gli sforzi e approfondire le indagini per capire meglio cosa succede davvero in città. Gli interventi devono continuare per mettere fine a un problema che, pur parziale, resta ancora molto presente.

"La nuova operazione della polizia, con cui ci congratuliamo, ha fatto piazza pulita della manovalanza dello spaccio e delle rapine ma bisogna andare più a fondo e fare un quadro completo della situazione generale. Oggi il territorio pullula di soggetti destinatari di interdizioni e pesanti sequestri patrimoniali, che la Dia indica come fiduciari di famiglie ben note alle cronache della criminalità organizzata ". A parlare è Renzo Paccapelo di Confabitare che ha parole d'apprezzamento per le forze dell'ordine, ma che parla chiaramente di fallimento della politica della sicurezza fin qui perseguita da tutti gli attori del sistema, dall'amministrazione comunale e dall'assessorato alla polizia locale: "Le piazze di spaccio secondo la toponomastica di Paolo Nicolai del Pd, sono Casabianca e Lido tre Archi, unicamente e specificatamente zone di influenza politico sociale del suo partito, le cui anime candide dimenticano come piazze di spaccio siano Fermo centro, il Terminal, largo Valentini, via Giovanni da Palestrina e gli spazi difronte agli istituti scolastici.

