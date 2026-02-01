Belloni via Seccardini | Un ragazzo serio

Alla vigilia della partita contro la capolista Ostiamare, Nicolas Belloni ha lasciato l’Atletico Ascoli. L’attaccante si è trasferito all’Ischia, mentre l’allenatore Seccardini commenta: “Un ragazzo serio”. La squadra si prepara alla sfida importante, con il nuovo acquisto pronto a fare il suo debutto.

Alla vigilia della trasferta contro la capolista Ostiamare, l’attaccante Nicolas Belloni ha rescisso il contratto con l’ Atletico Ascoli e si è trasferito all’ Ischia. Il tecnico bianconero Simone Seccardini lo ha ringraziato a nome della società e ha poi analizzato il momento della squadra, tornando sul pareggio contro il Termoli, presentando la sfida contro la capolista e parlando anche del mercato. Mister eravate riusciti a sbloccare la difficile sfida con il Termoli, ma il vantaggio è durato solo pochi minuti. Cosa è mancato ai suoi ragazzi? "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro un avversario solido e ben organizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

