belen trasloca andrea iannone e il post sibillino sulle donne ilary blasi bigama

Nel weekend il gossip non si ferma. Belen Rodriguez si trasferisce in una nuova casa, mentre Andrea Iannone pubblica un post ambiguo sulle donne. Intanto, si parla di un possibile triangolo amoroso tra Ultimo e Jacqueline. Sul fronte televisivo, Ilary Blasi si prepara a un marzo molto intenso.

Weekend tempo di gossip. C'è chi cambia casa (Belen Rodriguez), chi pubblica post ambigui (Andrea Iannone), chi sembra essere al centro di un triangolo amoroso (Ultimo e Jacqueline) e chi, invece, si prepara a vivere un marzo di fuoco (Ilary Blasi). Ilary Blasi, Grande Fratello, divorzio e nozze con Bastian: il suo marzo di fuoco. Marzo sarà un mese impegnativo per Ilary Blasi. La conduttrice romana tornerà in tv alla guida del Grande Fratello dopo lo scandalo Signorini, ma affronterà anche l'ultimo atto del divorzio da Francesco Totti. Il 21 marzo Ilary tornerà in tribunale e il giudice potrebbe mettere la parola fine alla lunga battaglia con il Pupone, rendendola di nuovo una donna "libera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Andrea Iannone torna al centro dell'attenzione, questa volta non per le sue imprese sportive, ma per il suo interesse sentimentale.

