Belahyane lascia la Lazio e passa al Verona | prestito di sei mesi | CM

La Lazio ha ceduto Reda Belahyane al Verona in prestito di sei mesi. Il giocatore torna ai gialloblù per la seconda parte della stagione. L’accordo tra le due società è stato raggiunto e il trasferimento è stato ufficializzato. Belahyane lascia Roma e si prepara a riprendere a giocare con il suo vecchio club.

La Lazio ha trovato l’accordo con il Verona per il prestito secco di Reda Belahyane che torna così ai gialloblu per la parte finale del campionato. Belahyane passa al Verona in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista, che si era messo in mostra proprio con la maglia della formazione veneta, tornerà nelle prossime ore a Verona per provare a rilanciare la sua carriera, dopo che alla Lazio ha fatto fatica a trovare spazio. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, le società avrebbero trovato l’accordo per un prestito secco fino alla fine della stagione con il centrocampista pronto a dare una mano alla formazione per cercare di raggiungere la salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Belahyane lascia la Lazio e passa al Verona: prestito di sei mesi | CM Approfondimenti su Belahyane Verona La Lazio passa di misura al Bentegodi: l'autogol di Nelsson beffa il Verona nel finale La Lazio si impone 1-0 sul Verona al Bentegodi, nel 20° turno di Serie A. Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol La Lazio conquista tre punti importanti in trasferta contro il Verona, grazie a un autogol di Nelsson al 79'. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Belahyane Verona Argomenti discussi: Esclusiva: Belahyane ha detto sì al Verona. Ora tocca alla Lazio; Il Napoli punta su Giovane, ma la Lazio ha offerto 13 milioni più Belahyane (Gazzetta) La trattativa della Lazio col Verona sembra ben avviata nonostante l'inserimento del Napoli; ? L’Hellas Verona rivuole Belahyane, SI del ??: trattativa in corso con la Lazio; Giovane al Napoli per 20 milioni, si continua a trattare per Belahyane. Verona, intesa di massima con la Lazio per il ritorno di Belahyane in prestito seccoDopo aver lasciato il Verona per la Lazio nell’inverno 2025, Reda Belahyane si prepara a fare il percorso inverso: raggiunta l’intesa di massima tra i due club. Classe 2004, nazionalità marocchina, in ... gianlucadimarzio.com Calciomercato Lazio, Di Marzio: Accordo trovato per Belahyane…Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio e l’Hellas Verona hanno praticamente trovato l’accordo ... laziopress.it Lazio, Noslin in partenza. Resta il Nizza per Belahyane, Tavares rischia… - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.