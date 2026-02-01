Dopo le polemiche sulla lotta alla mafia e sui topi della magistratura, ora si rischia di aggiungere anche l’ambiente. Prima di marzo, la riforma della giustizia potrebbe essere accusata di aumentare il surriscaldamento globale, mentre i politici cercano di mettere a tacere le opposizioni con un semplice sì.

Oltre a favorire i mafiosi, come scrive Roberto Saviano, e i topi, come sostiene una delle correnti della magistratura, prima di marzo la riforma della giustizia sarà probabilmente accusata anche di contribuire al surriscaldamento del pianeta. In vista del referendum costituzionale, l’Anm, la sinistra e la cosiddetta stampa progressista immagino che addebiteranno altre colpe alla legge voluta dal ministro Carlo Nordio. In effetti, la norma ha una responsabilità gravissima: restituisce indipendenza e autonomia ai magistrati. Lasciate perdere la separazione delle carriere e tutte le fanfaluche di cui si discute in questi giorni: il nodo vero è la fine del sistema delle correnti, ovvero la rimozione di quel blocco di potere che negli ultimi 50 anni ha governato la magistratura con promozioni e provvedimenti disciplinari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Basta un Sì per far finire il gioco delle correnti

Approfondimenti su Giustizia Riforma

Il referendum sulla separazione delle carriere rappresenta un momento chiave per riformare il sistema giudiziario.

Il giudice Mirenda si scaglia contro il sistema delle correnti giudiziarie.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250

Ultime notizie su Giustizia Riforma

Argomenti discussi: Non basta aver assunto droga per essere puniti alla guida, dice la Corte costituzionale; Il Sassuolo ritrova gol, vittoria e concretezza. Si rivedono in campo Berardi e Thorstvedt; Un buon Young Boys non basta e l’accesso al playoff si complica; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria.

Referendum. Gelli (Pd) lancia i 1000 comitati per un’Italia ‘in salute’. Basta un sì per avere più equità nell’assistenza ai cittadiniIl responsabile sanità del Pd presenterà questo pomeriggio alla Festa de l'Unità di Bologna la mobilitazione della sanità italiana in vista del prossimo referendum costituzionale. Con la modifica del ... quotidianosanita.it

Giulia e quel sì che vale una speranza: Basta poco per salvare una vita, non abbiate paura di donareLa 28enne di Premilcuore racconta la sua esperienza dalla mappatura alla donazione di midollo avvenuta a Bologna: Qualche dolorino e un po' di stanchezza, ma sapere che puoi dare speranza a una per ... forlitoday.it

La patente basta a garantire sicurezza sulle nostre strade Rileggi l’articolo: https://www.borderline24.com/2026/01/30/auto-contromano-sulla-strada-per-altamura-poteva-finire-in-tragedia-video/ - facebook.com facebook

Basta uno sguardo per capire come andrà a finire... x.com