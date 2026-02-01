Basket Unieuro-Cento 90-88 | Forlì più vicina alla salvezza diretta

E’ finita con una vittoria stretta, Forlì batte Cento 90-88 e si avvicina alla salvezza diretta. La partita è stata combattuta fino alla fine, con i biancoazzurri che hanno trovato il modo di portare a casa il risultato in un finale teso. Ora, Forlì guarda con più fiducia alle prossime gare, sperando di consolidare il suo posto in classifica.

Forlì, 1 febbraio 2026 – Forlì supera Cento per 90-88 e conquista una vittoria preziosissima che la riavvicina alla salvezza diretta. A decidere la sfida è la tripla di Pepe a 2” dalla sirena, che regala il vantaggio decisivo ai padroni di casa. In precedenza, però, un contributo fondamentale è arrivato da Pietro Aradori, autore di ben 31 punti. In classifica, così, i biancorossi salgono a 18 punti insieme agli stessi emiliani e Milano. Partenza in salita per l’Unieuro. Gaspardo è out dopo pochi minuti per un problema al piede sinistro, Cento imperversa in area e Forlì è subito sotto (11-17). Aradori è a dir poco caldo e rimette in pista i suoi con 15 punti nel primo quarto (23-23), quindi i biancorossi, dopo aver toccato il -7 (30-37), si riavvicinano con Gazzotti e poi siglano il sorpasso con un break di 9-2 (44-43). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

