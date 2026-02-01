Basket Luca Banchi | Con la Gran Bretagna sarà un impegno duro dovremo essere pronti

Sabato alla Novi Arena, Luca Banchi ha parlato di nuovo della Nazionale. L’allenatore ha avvertito che la sfida contro la Gran Bretagna sarà dura e che servirà il massimo impegno. Nonostante l’attenzione dei media sia tutta sulla Serie A, Banchi non ha nascosto le difficoltà di questa partita e la voglia di prepararsi al meglio.

Nonostante l’attenzione in queste settimane sia incentrata sulla Serie A, sabato alla Novi Arena Luca Banchi è tornato a parlare di Nazionale. Il coach dell ‘Italbasket, è infatti intervenuto durante la sfida tra Derthona ed Udine, parlando del momento della nazionale e dei prossimi impegni. L’Italia, tornerà infatti in campo a fine mese per affrontare l’importante sfida con la Gran Bretagna, valida per le Qualificazioni agli Europei 2027. Ai microfoni di Pianetabasket, il capo allenatore è così intervenuto sul prossimo impegno: “Sarà un impegno durissimo. La squadra che nella prima finestra ha espresso il miglior basket, anche in termini di continuità, andando a un passo dal centrare la doppia vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

