basket colpo brescia a milano trento supera la virtus bologna nel 18esimo turno di serie a

La giornata di Serie A si apre con un colpo importante di Brescia, che conquista la vittoria a Milano. Nel frattempo, Trento fa il suo dovere e supera la Virtus Bologna, muovendo la classifica. Sei partite in tutto, due risultati che cambiano le posizioni in classifica e rendono il campionato più interessante.

Si è da poco conclusa la diciottesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Nel ricco programma della domenica, sono state sei le partite giocate che hanno modificato e non poco la classifica. Andiamo a riassumere tutti i risultati di oggi. OLIMPIA MILANO-GERMANI BRESCIA 81-90 Grande colpo esterno di Brescia che supera una Milano ancora in difficoltà. Gli ospiti partono subito forte piazzando con Rivers il +5. Nebo riavvicina l’Olimpia che con Ellis si porta sul momentaneo -1. I meneghini trovano il ritmo giusto e con la tripla di Ricci volano sul +4. Nel finale di frazione a Ricci risponde Burnell. 🔗 Leggi su Oasport.it

