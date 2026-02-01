Bariano cittadinanza onoraria a Masih Alinejad | la mozione passa in consiglio

In consiglio comunale a Bariano si è deciso di dare la cittadinanza onoraria a Masih Alinejad. La giornalista e attivista iraniana, costretta all’esilio, riceve così il riconoscimento per il suo impegno contro il regime degli Ayatollah. La mozione è passata con il voto favorevole di tutta la maggioranza.

Bariano. Con il voto favorevole del consiglio comunale, il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a Masih Alinejad, giornalista e attivista costretta all’esilio, simbolo della protesta del popolo iraniano contro il regime degli Ayatollah. La mozione, presentata dal consigliere Luigi Gastoldi, è stata approvata all’unanimità (assenti i consiglieri di minoranza). “C’era una volta la Persia, una nazione millenaria, culla di civiltà. Poi, nel 1979, con la rivoluzione khomeinista e la nascita della Repubblica Islamica, il popolo persiano è stato preso in ostaggio da una teocrazia oscurantista”, ha dichiarato Gastoldi durante il suo intervento.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bariano Cittadinanza La Lega: "Auspichiamo il ritiro della mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese" La Lega ha chiesto il ritiro della mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Bologna, la decisione del Consiglio comunale sulla cittadinanza onoraria ad Albanese La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bariano Cittadinanza Argomenti discussi: Bariano, cittadinanza onoraria a Masih Alinejad: la mozione passa in consiglio. Bariano, cittadinanza onoraria a Masih Alinejad: la mozione passa in consiglioIl documento, presentato dal consigliere Luigi Gastoldi, approvato dall’aula come atto di denuncia contro il regime iraniano e di solidarietà al popolo persiano oppresso ... bergamonews.it Giorno della Memoria, polemica sulla cittadinanza onoraria a Francesca AlbaneseNel Giorno della Memoria a Cesena si accende una forte polemica politica attorno alla possibile concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese ... livingcesenatico.it Masih Alinejhad è fuggita dall'#Iran nel 2009. Negli Usa hanno tentato di assassinarla per tre volte. Con milioni di follower @masih.alinejad è oggi fra i più temuti nemici del regime iraniano. "Questo è il momento del Muro di Berlino in Iran" - ha detto nell'intervi - facebook.com facebook L'attivista Masih #Alinejad all' #Onu affronta il rappresentante iraniano #Iran x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.