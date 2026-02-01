Bancario e pusher | arrestato dalla polizia

Questa mattina la polizia ha arrestato un uomo che di giorno lavora in banca, ma nel tempo libero si dedicava allo spaccio di droga. Gli agenti hanno scoperto il suo doppio ruolo e, dopo un’indagine, l’hanno fermato. Ora si trova in cella in attesa di processo.

Di professione fa il bancario, ma nel ’tempo libero’ si dedica all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato. Si è cacciato nei guai un sessantenne italiano, dipendente di un istituto finanziario, che è finito sotto la lente della polizia di Stato. Nello specifico, l’uomo è stato arrestato durante un servizio di osservazione da parte degli agenti della Squadra mobile, con il supporto della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Controllo Pubblico. Il sessantenne si è mostrato da subito collaborativo nei confronti degli operatori che stavano eseguendo il controllo. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno scovato all’interno di una scatola di scarpe, in una confezione sottovuoto, ben 617 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

