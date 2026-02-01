bambini ebrei vittime di esperimenti

Ieri a Pistoia si è tenuta una cerimonia per ricordare i bambini ebrei che furono vittime di esperimenti medici nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. L’evento si è svolto nell’aiuola di viale Arcadia, vicino a piazza della Resistenza, con poche persone presenti, ma con un gesto di memoria e rispetto.

PISTOIA Si è svolta ieri, nell’aiuola di viale Arcadia, a pochi passi da piazza della Resistenza, la cerimonia in ricordo dei bambini ebrei vittime degli esperimenti medici nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Un momento di raccoglimento semplice ma carico di significato, promosso da Cudir e dall’associazione Scarpette Rosse n. 24, che ogni anno custodiscono la memoria del piccolo cippo collocato in quell’angolo della città. Alla commemorazione ha partecipato il sindaco Anna Maria Celesti, insieme ai rappresentanti delle istituzioni territoriali. Un breve intervento ha sottolineato il valore simbolico del cippo, dedicato ai più giovani tra i deportati, vittime delle crudeltà dei medici nazisti e spesso dimenticati nella lunga lista degli orrori dei lager. 🔗 Leggi su Lanazione.it

