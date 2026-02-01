Leon Bailey torna ufficialmente all’Aston Villa, lasciando alle spalle la parentesi in prestito alla Roma. Il giocatore ha dichiarato di sentirsi di nuovo a casa e pronto a ripartire con entusiasmo. La sua presenza ora rafforza il reparto offensivo del club inglese, che spera di vederlo tornare ai suoi livelli migliori.

Ritorno, sollievo, voglia di ripartire. Leon Bailey ha parlato per la prima volta dopo il rientro all’ Aston Villa, chiudendo ufficialmente la parentesi in prestito alla Roma. Sensazioni forti, senza giri di parole: «È fantastico essere tornato. Mi sento come se fossi rientrato a casa». L’esterno giamaicano non ha nascosto le difficoltà vissute nella Capitale, tra continui problemi fisici e poco spazio. «È stato un periodo difficile», ha ammesso, sottolineando però come quell’esperienza lo abbia fatto crescere «mentalmente e fisicamente». Un passaggio che considera formativo, anche se lontano dalle aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Bailey torna all'Aston Villa: "Mi sento di nuovo a casa"

Leon Bailey lascia Roma e torna all'Aston Villa dopo cinque mesi.

L'Aston Villa di Emery sta valutando due mosse nella sessione di calciomercato: il ritorno di Leon Bailey dal prestito alla Roma e l'eventuale trasferimento di Tammy Abraham nel club inglese.

