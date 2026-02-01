Azzardo in Puglia vale 12 milioni Altissimo il peso sul reddito

Da quotidianodipuglia.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, il gioco d’azzardo ha raggiunto un giro di affari di 12 milioni di euro. La dipendenza si fa sentire forte, colpendo molte famiglie e pesando sul reddito delle persone. Non si tratta più di una semplice passione, ma di un problema serio che cresce di anno in anno.

Non una passione, ma una vera e propria dipendenza: il gioco d’azzardo in Puglia è un fenomeno che di anno in anno assume dimensioni sempre più spaventose. Gli ultimi dati contenuti nel report “Azzardomafie” di Libera dicono che, nella regione, si spendono quasi 12 miliardi di euro nel gioco d’azzardo. Cifra che, se rapportata alla popolazione, restituisce un dato che non può lasciare indifferenti: oltre 3mila euro pro capite, bambini compresi. Una media relativa all’anno 2024 che racconta molto più di una semplice abitudine al gioco e che solleva interrogativi profondi sul piano sociale ed economico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

azzardo in puglia vale 12 milioni altissimo il peso sul reddito

© Quotidianodipuglia.it - Azzardo, in Puglia vale 12 milioni. Altissimo il peso sul reddito

Approfondimenti su Azzardo Puglia

Isee, errori anagrafici e sul reddito: 1,7 milioni di dichiarazioni infedeli

Recenti analisi evidenziano che circa 1,7 milioni di dichiarazioni ISEE contengono errori o infedeltà.

Eredità Valentino, c’è anche lo yacht T.M. Blue One: vale 12,4 milioni di euro

Tra i beni più significativi di Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026, figura lo yacht T.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Azzardo Puglia

Puglia tra le prime regioni per il gioco d’azzardo online in ItaliaNegli ultimi anni abbiamo assistito all'adozione di piattaforme di gioco virtuali con un ruolo da protagonista giocato dalla regione Puglia dove il gioco ... laprimapagina.it

Gioco d'azzardo, la Puglia ha speso quasi 12 mld di euroLa spesa annua per il gioco d'azzardo in Puglia sfiora i 12 miliardi di euro che suddivisi per la popolazione evidenziano un dato sconcertante perché in media per abitante, si spendono poco più di ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.