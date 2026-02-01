In Puglia, il gioco d’azzardo ha raggiunto un giro di affari di 12 milioni di euro. La dipendenza si fa sentire forte, colpendo molte famiglie e pesando sul reddito delle persone. Non si tratta più di una semplice passione, ma di un problema serio che cresce di anno in anno.

Non una passione, ma una vera e propria dipendenza: il gioco d’azzardo in Puglia è un fenomeno che di anno in anno assume dimensioni sempre più spaventose. Gli ultimi dati contenuti nel report “Azzardomafie” di Libera dicono che, nella regione, si spendono quasi 12 miliardi di euro nel gioco d’azzardo. Cifra che, se rapportata alla popolazione, restituisce un dato che non può lasciare indifferenti: oltre 3mila euro pro capite, bambini compresi. Una media relativa all’anno 2024 che racconta molto più di una semplice abitudine al gioco e che solleva interrogativi profondi sul piano sociale ed economico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Azzardo, in Puglia vale 12 milioni. Altissimo il peso sul reddito

