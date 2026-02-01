Avvio dell’anno giudiziario | il procuratore chiede maggiori risorse per affrontare il carico crescente di lavoro

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario. Il procuratore ha lanciato un appello: senza più risorse, il sistema penale rischia di collassare. La procura si trova sotto pressione, con un numero di processi e casi che aumenta di anno in anno. Chiede più personale e strumenti adeguati per tenere il passo. La situazione si fa sempre più difficile, e senza interventi concreti, il rischio di blocco completo cresce di giorno in giorno.

Si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario con un monito chiaro da parte del procuratore della: il sistema penale italiano è sotto pressione crescente e senza un adeguato rafforzamento delle risorse umane e strumentali, il rischio di collasso è concreto. L’appello è stato lanciato in occasione della cerimonia di apertura del nuovo ciclo processuale, che si è svolta a Udine, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, ma il messaggio ha valenza nazionale. Il procuratore ha evidenziato un carico di lavoro che non solo non si è ridotto negli ultimi anni, ma anzi è aumentato in maniera significativa, soprattutto per quanto riguarda le indagini complesse, i reati transnazionali e le questioni legate alla sicurezza e alla legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Abruzzo resta una regione senza mafie autoctone, ma il procuratore generale Mancini avverte che le organizzazioni criminali di fuori non sono assenti.

Questa mattina il procuratore generale di Napoli, Policastro, ha parlato davanti alla sala piena di magistrati e politici.

