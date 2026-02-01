AVS SAD-Sporting Braga lunedì 02 febbraio 2026 ore 19 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Ospiti vittoriosi con un paio di segnature?

Questa sera alle 19:45 si gioca la sfida tra AVS Sad e Sporting Braga. Dopo aver evitato la sconfitta contro il Go Ahead Eagles nell’ultimo turno di Europa League, lo Sporting Braga ha conquistato l’ingresso negli ottavi di finale, anche se senza segnare gol nell’ultima partita. La squadra portoghese punta a confermare il buon risultato, mentre l’AVS Sad cerca di sorprendere in casa. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono pronti, ma i tifosi attendono con ansia di scoprire se lo Sporting riuscirà a ripetersi e portare

Nonostante non sia inaspettatamente riuscito a segnare nemmeno un gol nell'ultima giornata di Europa League, contro gli olandesi del Go Ahead Eagles, lo Sporting Braga è riuscito a rientrare nelle migliori 8 della competizione e accedere dunque direttamente agli ottavi di finale. I Guerrieri ora possono rituffarsi sul campionato, dove devono difendere la quarta posizione:.

