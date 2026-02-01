Avs Piacenza a Milano contro l’impiego dell’Ice per le Olimpiadi

Una delegazione di Avs Piacenza ha partecipato sabato a Milano a una manifestazione contro l’accordo che coinvolge gli agenti dell’Ice statunitense nelle Olimpiadi. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso contro questa scelta, che considerano un rischio per i diritti umani. La protesta si è svolta davanti a un grande centro cittadino, attirando diverse persone che vogliono far sentire la loro voce. Gli organizzatori hanno spiegato di voler difendere la trasparenza e la tutela delle persone coinvolte.

Una nutrita delegazione di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) Piacenza ha preso parte nella giornata di sabato 31 gennaio alla mobilitazione indetta a Milano per protestare contro l'accordo che prevede il coinvolgimento degli agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) statunitense nel dispositivo di sicurezza delle prossime Olimpiadi invernali. La partecipazione dei referenti piacentini si inserisce in una più ampia azione di coordinamento regionale e nazionale volta a denunciare quello che Avs definisce un «precedente pericoloso per la sovranità nazionale e i diritti civili». «Non possiamo accettare che un evento che dovrebbe celebrare l'unione tra i popoli diventi il palcoscenico per la legittimazione di corpi di polizia stranieri noti per pratiche lesive dei diritti umani», hanno dichiarato i rappresentanti piacentini a margine del presidio in Piazza XXV Aprile.

