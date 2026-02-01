Auto si ribalta grave il conducente

Un incidente si è verificato a Norcia nella notte tra venerdì e sabato. Un’auto si è ribaltata e il conducente è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Foligno. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto.

Grave incidente a Norcia nella notte tra venerdì e sabato: ferito l'uomo al volante, trasferito in gravi condizioni all' ospedale di Foligno in elicottero. Rimane ricoverato, ma non è in pericolo di vita l'automobilista rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto poco dopo le 4 in via della Circonvallazione. L'uomo era al volante della sua auto quando, per motivi in corso di accertamento, ne ha perso il controllo. L'auto è finita fuori dalla carreggiata e si è più volte ribaltata per circa sette metri. Immediatamente è scattato l'allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Norcia e con i volontari del Sasu hanno provveduto a estrarre l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere.

