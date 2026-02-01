Questa mattina, Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set con il punteggio di 7-5. Dopo aver eliminato Sinner in semifinale, il serbo aveva la possibilità di conquistare un altro grande trofeo, ma questa volta non ce l’ha fatta. La finale è stata intensa e combattuta, con l’iberico che ha dimostrato di essere in grande forma e pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Lo spagnolo si aggiudica anche il Career Grande Slam un primato che hanno raggiunto pochi giocatori nella storia del tennis. Lui tra l'altro è il più giovane giocatore di sempre ad averlo raggiunto Scambio iniziale da 24 colpi. Alla fine Nole manda la palla in rete. Che però poi decide di fare un servizio e volee vincente. Ma due errori concedono due match point allo spagnolo. Gli basta il primo. Alcaraz vince gli Australian Open Carlos non serve benissimo, ma in compenso da fondo riesce a rimanere attento e preciso e fa suo il game Nole tiene duro sbaglia uno smash ma piazza dei bellissimi colpi da fondo e fa suo il game Carlos duella con Nole sotto rete e ne esce vincitore sul 15-15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: trionfa per a prima volta Alcaraz, batte Djokovic in 4 set| Live 7-5

Approfondimenti su Australian Open

Alcaraz e Djokovic sono ancora in campo, pronti a sfidarsi nel terzo set degli Australian Open 2026.

Novak Djokovic supera Jannik Sinner in cinque set e vola in finale agli Australian Open.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SINNER WIN APT FINALS TORINO! #sinneralcaraz #sinner #alcaraz #apt #news #tennis

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz trionfa in finale contro Djokovic: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5; Rybakina nuova regina di Melbourne: Sabalenka ko; Alcaraz piega Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27'; Rybakina trionfa agli Australian Open, Sabalenka devastata: In questo momento sono senza parole.

Carlos Alcaraz trionfa agli Australian Open e completa il Career Grand Slam! Sconfitto DjokovicAll’età di 22 anni e 272 giorni lo spagnolo diventa il più giocane di sempre a vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam: sono sette per lui in carriera Carlos Alcaraz trionfa agli ... tennisitaliano.it

Australian Open - Alcaraz trionfa e fa Career Grand Slam! Niente da fare per DjokovicIl serbo gioca un primo set perfetto, poi scende il suo rendimento e viene fuori la forza dello spagnolo. Sono 7 i titoli Major del 22enne di El Palmar, che scrive un’altra bellissima pagina del tenni ... tennisworlditalia.com

#Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook