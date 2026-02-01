Australian Open oggi la finale Alcaraz-Djokovic – Diretta

Oggi si gioca la finale degli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affrontano a Melbourne dopo due partite durissime in semifinale. La sfida si svolge in diretta tv e streaming, con i due pronti a dare tutto per conquistare il titolo.

(Adnkronos) – È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali. Sinner lascia quindi il trono degli Australian Open, dopo aver vinto nel 2024 e 2025.

Oggi si gioca la finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Oggi si tiene la finale degli Australian Open 2026.

Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE

