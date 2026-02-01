Australian Open McEnroe vede Djokovic e si deprime | Io facevo schifo

John McEnroe si lascia andare a una battuta amara dopo aver visto il successo di Novak Djokovic all’Australian Open. L’ex campione americano, noto per il suo carattere schietto, ammette di aver pensato di aver raggiunto grandi traguardi, ma ora si rende conto di essere stato meno forte di quanto credeva. Un confronto tra passato e presente che sembra averlo un po’ depresso.

"Pensavo di aver fatto grandi cose. In realtà era una merda". Firmato, John McEnroe. La leggenda statunitense del tennis guarda il palmares di Novak Djokovic e ridimensiona i propri risultati. Il serbo, 38 anni, ha perso la finale degli Australian Open 2026 e ha fallito l'assalto al 25esimo Slam della propria strepitosa carriera. I risultati del fuoriclasse di Belgrado vengono discussi da McEnroe e da Mats Wilander, altro big degli anni '80 e '90, su Eurosport. "Ma come fa? E' impensabile", dice Wilander che, come McEnroe, in carriera ha conquistato 7 titoli dello Slam.

Djokovic applaude Musetti durante i quarti di finale degli Australian Open, quando il tennista italiano ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open 2026.

