Australian Open la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena 10° sfida tra i 2 6-2 per Novak dopo il primo set - DIRETTA

Questa mattina, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, si gioca la finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la decima volta che i due si affrontano e, finora, il bilancio vede Djokovic in vantaggio con un set di vantaggio, avendo vinto il primo 6-2. La partita è molto attesa e i tifosi sono già seduti sugli spalti, pronti a vedere chi si prenderà il titolo quest’anno. La sfida inizia alle 9, con lo stadio pieno e l’attenzione puntata su questa sfida tra due dei più forti

Giorno della finale degli Australian Open 2026 a Melbourne Park: sulla Rod Laver Arena pronti a sfidarsi alle 9.30 Alcaraz e Djokovic. Il primo per completare il Career Grand Slam, il secondo per raggiungere il suo 25esimo Slam in carriera La decima sfida sul campo da tennis coincide con l'at. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Australian Open, la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena, 10° sfida tra i 2, 6-2 per Novak dopo il primo set - DIRETTA Approfondimenti su Australian Open Australian Open, la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena dopo sconfitta di Sinner: 10° sfida tra Novak e Carlos - DIRETTA Questa mattina alle 9, sulla Rod Laver Arena di Melbourne si gioca la finale degli Australian Open 2026. LIVE Maestrelli-Djokovic 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro sulla Rod Laver Arena Segui in tempo reale il match tra Maestelli e Djokovic agli Australian Open 2026, in corso sulla Rod Laver Arena. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: programma, orario e dove vedere la finale dell'Australian Open 2026 | Tennis ATP; Programma Day 15: Alcaraz-Djokovic la finalissima maschile alle 9:30; Impresa Djokovic: batte Sinner agli Australian Open. È finale con Alcaraz; Djokovic-Alcaraz, l'atto finale di Melbourne: i precedenti e dove vedere il match. Alcaraz-Djokovic 1-4, diretta finale Australian Open 2026. Dove vederla in tv e streamingLa finale degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz sarà trasmessa sui canali Eurosport, disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Sarà inoltre possibile seguire ... ilmessaggero.it Australian Open 2026, oggi la finale Alcaraz-Djokovic: gli aggiornamenti in direttaSi gioca oggi la finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz-Djokovic, con il fuoriclasse serbo che ha eliminato in semifinale Jannik Sinner al termine di ... lapresse.it Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook Elena Rybakina vince gli Australian Open 2026: battuta Sabalenka in tre set x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.