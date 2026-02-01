Australian Open la chiusura del tetto durante la finale fa infuriare Alcaraz

Durante la finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il tetto si è chiuso improvvisamente, causando molta rabbia tra i giocatori. Alcaraz ha protestato, accusando il cambio di condizione di gioco. La decisione ha fatto infuriare lo spagnolo, che si sentiva penalizzato dalla situazione. La partita è stata interrotta più volte, lasciando il pubblico diviso tra chi sosteneva Alcaraz e chi tifava per Djokovic. La disputa ha acceso un acceso dibattito sul ruolo delle condizioni ambientali durante il torneo.

(Adnkronos) – Polemiche durante la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Oggi, domenica 1 febbraio, al termine del secondo set, il tennista spagnolo si è lamentato con il giudice di sedia per la parziale chiusura del tetto della Rod Laver Arena. Durante il colloquio con l'arbitro, Alcaraz ha chiesto perché .

