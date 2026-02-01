Carlos Alcaraz ha vinto l’Australian Open battendo Novak Djokovic in quattro set. Lo spagnolo, numero uno al mondo, conquista il suo settimo Slam in carriera, dopo aver già vinto due US Open, due Wimbledon e due Roland Garros. La finale è stata combattuta, con Alcaraz che ha recuperato dopo aver perso il primo set e si è imposto nel quarto, conquistando il titolo che gli mancava.

Per Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, si tratta del settimo Slam in carriera, dopo i due US Open (2022 e 2025), i due Wimbledon (2023 e 2024) e i due Roland Garros (2024 e 2025)

© Ilgiornaleditalia.it - Australian Open, Alcaraz batte Djokovic 2-6/6-2/6-3/7-5, 7° Slam in carriera vinto dallo spagnolo numero 1 al mondo – VIDEO

Carlos Alcaraz ha vinto l’Australian Open battendo Novak Djokovic in quattro set.

Alcaraz batte Djokovic in 4 set (2-6 6-2 6-3 7-5) e vince gli Australian Open. Era l'ultimo Slam che gli mancava

