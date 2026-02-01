Australian Open 2026 trionfo Alcaraz e Djokovic lo incorona | Stai facendo la storia

Carlos Alcaraz vince ancora agli Australian Open e supera Jannik Sinner, lasciando il segno nel torneo di Melbourne. L’iberico, già campione in passato, si prende il titolo e dimostra di essere in forma, mentre Djokovic, presente anche quest’anno, sembra ormai avviato verso nuove sfide. La finale si è conclusa con un risultato netto, e per Alcaraz è il secondo trionfo al torneo, che lo proietta tra i grandi del tennis mondiale.

Carlos Alcaraz riparte da dove aveva terminato, trionfando ancora una volta in una prova dello Slam e strappando (virtualmente) lo scettro degli Australian Open a Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni del torneo di Melbourne. Una sfida lanciata all'azzurro nella prima finale dello Slam che non li ha visti fronteggiarsi dopo le battaglie di Parigi, Wimbledon e quella degli Us Open. Dall'altra parte del campo c'era, infatti, Novak Djokovic, recordman a Melbourne con 10 titoli in carriera che nella semifinale di quest'anno aveva eliminato proprio Sinner. Il record di Alcaraz. Sforzo fisico che il 38enne serbo ha evidentemente pagato nell'ultimo atto del torneo, cedendo in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) allo spagnolo.

