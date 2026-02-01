Oggi si gioca la finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz e Djokovic. Il serbo ha vinto la semifinale contro Sinner in una partita intensa e piena di emozioni. Ora i due si preparano a sfidarsi sul campo per il titolo.

Si gioca oggi la finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz-Djokovic, con il fuoriclasse serbo che ha eliminato in semifinale Jannik Sinner al termine di una prestazione epica. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta della partita. Finale Australian Open 2026 Alcaraz-Djokovic Inizio diretta: 010226 09:30 Fine diretta: 010226 15:00 09:52 010226 Partiti! Match subito in equilibrio Sia Alcaraz che Djokovic conservano il servizio nei primi tre game della partita, primo set sull’2-1 per il serbo Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, oggi la finale Alcaraz-Djokovic: gli aggiornamenti in diretta

Oggi si gioca la finale degli Australian Open 2026.

Oggi si tiene la finale degli Australian Open 2026.

Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE

