Australian Open 2026 Djokovic | Non pensavo di arrivare in finale E’ stato un grande viaggio

Novak Djokovic non si aspettava di arrivare in finale agli Australian Open 2026. Dopo aver perso contro Carlos Alcaraz in quattro set, il serbo ha ammesso che il percorso è stato un lungo e difficile viaggio. «Non pensavo di arrivare fin qui, è stata una bella sfida», ha detto Djokovic, che si congeda dal torneo senza il titolo, ma con la consapevolezza di aver dato tutto.

Melbourne, 1 febbraio 2026- Novak Djokovic verso il ritiro? Il tennista serbo ha perso oggi, domenica 1 febbraio, la finale degli Australian Open 2026, battuto da Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 (leggi qui). Svanito il sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam, dopo essere riuscito a eliminare Jannik Sinner in semifinale, Djokovic non ha chiarito i dubbi sul suo futuro, che a quasi 39 anni, da compiere il prossimo maggio, appare sempre più incerto. “A essere onesto non pensavo di arrivare qui, alla cerimonia di chiusura del torneo”, ha detto Djokovic dal campo durante la premiazione, “Dio solo sa cosa succederà domani, tra sei mesi o 12 mesi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Australian Open 2026 Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa agli Australian Open: “Non pensavo di essere qui” Novak Djokovic ha scherzato anche dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz agli Australian Open. Finale Australian Open 2026: l’orario di Alcaraz-Djokovic e dove vederla (no, non sarà in chiaro) La finale degli Australian Open 2026 ha preso una piega inaspettata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Pedro Martinez v Novak Djokovic Highlights | Australian Open 2026 First Round Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: programma, orario e dove vedere la finale dell'Australian Open 2026 | Tennis ATP; Australian Open, Sinner eliminato in semifinale da Djokovic; Djokovic: Sono vecchio, dovrei andare a letto presto, ma non vedo l'ora della finale; Australian Open, il Ko doloroso di Sinner battuto da Djokovic, che ora sfida Alcaraz. Alcaraz-Djokovic, diretta finale Australian Open 2026. Orario e dove vederla in tv e streamingDjokovic e Alcaraz si sono sfidati 10 volte in carriera, con il serbo avanti 5-4 nel conto degli scontri diretti. Nell'ultimo incontro però, in semifinale agli US Open, lo spagnolo ha avuto la meglio ... quotidianodipuglia.it Alcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraIl numero 1 del mondo batte in finale il campione serbo con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 ed entra nella storia ... gazzetta.it Australian Open 2026, trionfa Alcaraz: ecco cosa cambia in classifica dopo la vittoria in finale contro Djokovic - facebook.com facebook Carlos Alcaraz vince il suo primo Australian Open x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.