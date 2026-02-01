Australian Open 2026 | casa Italia può sorridere nonostante tutto

Questa volta l’Italia si consola con i risultati dei giovani. Jannik Sinner non è riuscito ad arrivare in finale, mentre Lorenzo Musetti ha avuto davvero poca fortuna nel torneo degli Australian Open 2026. Nonostante le delusioni, i nostri tennisti continuano a mostrare grinta e determinazione.

Sì, è vero, Jannik Sinner stavolta non ha raggiunto la finale degli Australian Open. Sì, è vero, c’è stato un tasso di sfortuna immenso per Lorenzo Musetti. Ma sì, è vero, in casa Italia sono diverse le note positive che si possono portare via da questa edizione dello Slam di Melbourne. E in questo senso si parla quando si va ad analizzare cos’è accaduto nel complesso dalle parti di Melbourne Park. Che le cose stiano andando molto bene, ad oggi, in casa Italia è testimoniato da un unico e semplice fatto: quello che, paradossalmente, è il grande rimpianto. Se non ci fosse stato l’infortunio a fermarlo sul più bello, Lorenzo Musetti avrebbe molto probabilmente reso possibile una semifinale tutta italiana con Jannik Sinner, e dunque dato a questa domenica un colore molto diverso in qualsiasi caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Australian Open 2026

Il match tra Sinner e Djokovic all’Australian Open è ripreso nel secondo set, con il serbo che mostra una brillantezza insospettabile nonostante i 14 anni in più.

Gli Australian Open 2026 hanno stabilito un nuovo record di montepremi, arrivando a 111,5 milioni di dollari australiani (circa 64 milioni di euro).

