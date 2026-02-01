Aurispa Dfv si riconferma a Terni vincendo 3-0 | playoff più vicini

Questa sera al PalaTerni, Aurispa Dfv ha vinto 3-0 contro Terni, consolidando la sua posizione in classifica e avvicinandosi ai playoff. Le due squadre arrivavano entrambe da vittorie recenti e cercavano di rafforzare le proprie ambizioni nel girone blu di Serie A3. La partita è stata intensa, con l’Aurispa che ha mostrato una buona organizzazione e determinazione, lasciando poche possibilità alla squadra di casa.

Il sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. Il match si apre con il servizio di Catinelli che crea le prime difficoltà alla ricezione di Aurispa Dfv, portando il parziale sul 5-0. Santangelo e compagni reagiscono subito e accorciano le distanze sino al -2, anche grazie a due monster block e a una diagonale strettissima di Zornetta (9-7). Poco dopo i salentini trovano il pari con una murata di Grottoli, dopo il servizio di Zornetta che crea altri grattacapi a Terni e mette in condizione Santangelo di sfruttare una freeball per il +1 (10-11).🔗 Leggi su Lecceprima.it

