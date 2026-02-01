Aumentano il disagio e il consumo di stupefacenti e alcol fra i minori in Abruzzo

In Abruzzo cresce il disagio tra i giovani. Secondo Fabrizio Riga, presidente facente funzioni della Corte d’appello dell’Aquila, si nota un aumento del consumo di stupefacenti e alcol tra i minori. La situazione preoccupa sempre di più le forze dell’ordine e le famiglie della regione.

A lanciare l'allarme presidente facente funzioni della Corte d appello dell'Aquila, Fabrizio Riga, parlando della situazione dei minori nella relazione sulla amministrazione della giustizia in Abruzzo Aumenta il disagio sociale, e aumenta il consumo di stupefacenti e alcol fra i minori in Abruzzo. L'allarme è stato lanciato, come riporta Ansa, dal presidente facente funzioni della Corte d appello dell'Aquila, Fabrizio Riga, parlando della situazione dei minori nella relazione sulla amministrazione della Giustizia in Abruzzo presentata in occasione dalla inaugurazione dell'anno giudiziario che si è celebrata all'Aquila.🔗 Leggi su Ilpescara.it

È stato istituito un tavolo permanente tra il Comune di Bari e i genitori per affrontare il tema del consumo di alcol tra i minori.

