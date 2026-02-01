Aula formativa intitolata a ' Marilé' fondatrice della Scuola libera itinerante per migranti

Nella sede del Centro di Accoglienza Straordinaria di via delle Costellazioni 170, è stata inaugurata un’aula formativa dedicata a Marilé, nome conosciuto tra i migranti e gli operatori. La cerimonia si è svolta stamattina, con la presenza di alcuni rappresentanti locali e volontari. L’intitolazione vuole rendere omaggio a Maria Elena Murcia, conosciuta come Marilé, che ha creato la Scuola libera itinerante per migranti di Piazza Guido Rossa. Ora, l’aula diventa un luogo simbolico di accoglienza e integrazione

La Scuola libera itinerante nasce nel 2015 da un gesto semplice ma decisivo. Vedendo alcuni giovani migranti seduti su una panchina, in attesa dei documenti di soggiorno e senza possibilità di occupazione, Marilé si fermò ad ascoltarli. Scoprì che molti di loro desideravano imparare e migliorare la lingua italiana. Da quell'incontro presero forma le prime lezioni informali sotto un gazebo, seguite dal coinvolgimento di altri insegnanti volontari e dall'avvio di collaborazioni con diversi centri di accoglienza, tra cui la Cooperativa L'Angolo. Nel tempo, il progetto è cresciuto fino a diventare una rete strutturata di docenti volontari e di studenti migranti.

