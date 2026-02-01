Aula formativa intitolata a ' Marilé' fondatrice della Scuola libera itinerante per migranti

Nello stabile di via delle Costellazioni 170, sede del Centro di Accoglienza Straordinaria, è stata inaugurata un’aula formativa dedicata a Marilé, la fondatrice della Scuola libera itinerante per migranti di Piazza Guido Rossa. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno ricordato il suo impegno nel campo dell’accoglienza e dell’educazione dei migranti.

La Scuola libera itinerante nasce nel 2015 da un gesto semplice ma decisivo. Vedendo alcuni giovani migranti seduti su una panchina, in attesa dei documenti di soggiorno e senza possibilità di occupazione, Marilé si fermò ad ascoltarli. Scoprì che molti di loro desideravano imparare e migliorare la lingua italiana. Da quell'incontro presero forma le prime lezioni informali sotto un gazebo, seguite dal coinvolgimento di altri insegnanti volontari e dall’avvio di collaborazioni con diversi centri di accoglienza, tra cui la Cooperativa L’Angolo. Nel tempo, il progetto è cresciuto fino a diventare una rete strutturata di docenti volontari e di studenti migranti.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Marilé Scuola Religione cattolica a scuola, Cei: “È una proposta libera e formativa” La Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso oggi una nota ufficiale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, sottolineando la natura come proposta libera e formativa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Marilé Scuola Argomenti discussi: Aula formativa intitolata a 'Marilé', fondatrice della Scuola libera itinerante per migranti. Primo. . Il saper fare italiano entra in aula: all’Istituto IPSIA G Benelli- Pesaro nasce il nuovo Liceo del Made in Italy. Per l’anno scolastico 2026/2027, l’offerta formativa si arricchisce di un percorso che guarda al futuro del territorio. Al centro del progetto, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.