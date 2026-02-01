Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio 2026

Questa mattina sono stati pubblicati i dati Auditel sugli ascolti di ieri, sabato 31 gennaio 2026. Verissimo ha confermato il suo successo, attirando un buon numero di spettatori nel pomeriggio, mentre Bar Centrale ha registrato risultati più modesti. I numeri mostrano come i programmi abbiano catturato l’attenzione del pubblico nel pomeriggio e nelle fasce di prima serata.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 31gennaio 2026. Su Rai1 il programma del pomeriggio, Bar Centrale ha ottenuto un seguito di 1.571.000 spettatori (12.6%) mentre successivamente il format Passaggio a Nord Ovest ha conquistato 988.000 spettatori (9.4%). A seguire, A Sua Immagine ha coinvolto un pubblico televisivo di 724.000 spettatori (7. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

