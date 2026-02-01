Audero colpito dal fumogeno dei tifosi nerazzurri Marotta | Condanna netta da parte di tutta l’Inter

La partita tra Inter e Cremonese si è trasformata in molto più di una semplice sfida sportiva. Durante la serata, l’estremo difensore dell’Inter, Audero, è stato colpito da un fumogeno lanciato dai tifosi nerazzurri. L’episodio ha suscitato immediatamente reazioni forti, con Marotta che ha condannato duramente quanto accaduto, parlando di una condanna netta da parte di tutta la società. La serata si è conclusa con tensioni e richiami alla calma, mentre la partita proseguiva tra le polemiche

Marotta. La serata di Cremona è stata segnata da un episodio grave che ha inevitabilmente attirato l’attenzione oltre il campo. Al 49’ della sfida tra Cremonese e Inter, dal settore occupato dai tifosi nerazzurri è stato lanciato un fumogeno che ha colpito il portiere grigiorosso Emil Audero, costringendo a una momentanea interruzione del gioco e lasciando sgomento tra giocatori e addetti ai lavori. La presa di posizione dell’ Inter non si è fatta attendere. Il club ha espresso una condanna ferma e immediata, dissociandosi da qualsiasi comportamento violento e ribadendo la propria linea di tolleranza zero verso episodi che nulla hanno a che vedere con il tifo e con i valori dello sport.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

