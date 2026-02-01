Audero colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter | cosa rischiano i nerazzurri?

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri. L’incidente ha creato tensione allo stadio Zini di Cremona, dove i sostenitori hanno reagito con timore. Ora si attende di capire quali sanzioni potrebbero arrivare alla società dell’Inter per quanto successo.

Attimi di paura allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Al minuto 4 della ripresa della partita contro l'Inter di Chivu, il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri. Il calciatore grigiorosso è crollato a terra per diversi minuti, destando molta preoccupazione. A correre verso il calciatore è stato Lautaro Martinez, l'arbitro ha poi deciso di interrompere il gioco facendo entrare in campo, ovviamente, lo staff medico della Cremonese. Audero poco dopo si è rialzato, riferendo all'arbitro di non sentire da un orecchio, ma che avrebbe potuto comunque continuare a giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

