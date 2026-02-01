Attacco con droni a reparto maternità di Zaporizhzhia | sei persone ferite in violazione delle norme umanitarie

Un attacco con droni ha colpito un reparto maternità a Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui neomamme e bambini. La città è sotto assedio, e questa azione sembra aver violato le norme umanitarie. La situazione rimane tesa, e le autorità stanno indagando su quanto accaduto.

Un attacco con droni ha colpito un reparto maternità a Zaporizhzhia, città nel sud dell'Ucraina, provocando sei feriti. L'evento è avvenuto in un momento di crescente tensione nel conflitto in corso, con il fronte orientale che continua a registrare episodi di violenza anche in aree civili. Le autorità locali hanno confermato che l'impatto si è verificato in un reparto dedicato alla cura delle donne in gravidanza e dei neonati, un'area considerata protetta dalle convenzioni internazionali in tempo di guerra. L'attacco ha causato panico tra il personale medico e le pazienti, con alcune donne in fase avanzata di gestazione costrette a essere trasferite in reparti alternativi per garantire la sicurezza.

