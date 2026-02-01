Attacchi mirati su Facebook | truffe digitali che imitano autenticità e ingannano anche esperti

Un’onda di attacchi digitali su Facebook sta seminando paura tra utenti e esperti di sicurezza. I truffatori inviano messaggi che sembrano autentici, ingannando anche chi lavora nel settore. Le truffe si diffondono rapidamente, sfruttando l’apparenza di affidabilità per raggirare le vittime. La polizia postale invita a prestare attenzione e a non cliccare su link sospetti.

Un’ondata di attacchi mirati su Facebook ha messo in allarme esperti di sicurezza informatica e utenti comuni. Gli hacker, armati di tecniche sempre più sofisticate, hanno sviluppato una truffa che sfrutta la fiducia degli utenti anche in chi ha dimestichezza con le tecnologie digitali. Il bersaglio principale è il social network più diffuso al mondo, ma la vulnerabilità non si limita a Facebook: ogni piattaforma che richiede accesso tramite nome utente e password può essere esposta a questo tipo di minaccia. Il fenomeno è emerso nel giro di pochi mesi, con segnalazioni crescenti da diversi paesi, e si basa su un’illusione di autenticità che riesce a ingannare anche chi è abituato a riconoscere i segni di una truffa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

