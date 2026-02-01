Atripalda il sindaco Spagnuolo in visita a Manuel | La città sarà al fianco della famiglia

Questa mattina il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, si è recato a trovare Manuel, il ragazzino di 12 anni che lo scorso giugno è rimasto gravemente ustionato a Sant'Anastasia. Spagnuolo ha promesso che la città sarà vicina alla famiglia e che farà tutto il possibile per aiutarla in questa difficile fase. È stato un gesto di vicinanza che ha colpito chi conosceva la storia del ragazzo.

Il primo cittadino visita il 12enne vittima di un grave incidente, promettendo sostegno concreto e vicinanza alla famiglia Questa mattina il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, ha incontrato Manuel, il 12enne rimasto gravemente ustionato lo scorso giugno a Sant'Anastasia. Il giovane, mentre camminava sul marciapiede di via Mazzini, era stato investito dalle fiamme di un’auto parcheggiata che, a causa di un guasto, aveva preso fuoco improvvisamente. L’incidente ha causato gravi ustioni su tutto il corpo del bambino. Spagnuolo, che aveva già seguito il caso in precedenza grazie alla sensibilità dell’onorevole Borrelli, ha dichiarato: «Questa mattina ho incontrato Manuel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Atripalda Manuel Tribunale sconfessa la giunta Spagnuolo: la gestione ad Atripalda resta nel mirino Meloni in Corea del Sud, la visita al cimitero di Seul: “Fianco a fianco per la libertà e la pace” Giorgia Meloni si trova in Corea del Sud, dove ha visitato il cimitero di Seul in un gesto di rispetto e memoria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Atripalda Manuel Argomenti discussi: Platani di via Appia: l’ex sindaco Spagnuolo attacca: Tre anni senza reimpianto, gestione fallimentare; Atripalda, nasce il Bar Solidale dell’associazione Enzo Aprea; Atripalda e territori uniti per la sicurezza idrogeologica del Fenestrelle; Atripalda. La festa per i cento anni di Alfonsina. Atripalda, nasce il Bar Solidale dell’associazione Enzo ApreaPresentato dalla responsabile Renata Romano alla presenza del sindaco Spagnuolo: uno spazio gestito da ragazzi con disabilità per abbattere le barriere Un caffè, un sorriso, una stretta di mano. Gesti ... orticalab.it Platani di via Appia: l’ex sindaco Spagnuolo attacca: Tre anni senza reimpianto, gestione fallimentareA distanza di tre anni dall’abbattimento di dieci esemplari storici di platani in via Appia, porta di accesso alla città di Atripalda, non è stato ancora avviato alcun intervento di reimpianto. A de ... atripaldanews.it NONNA ALFONSINA FESTEGGIA 100 ANNI, IN FESTA LA COMUNITÀ DI ATRIPALDA Il Sindaco Paolo Spagnuolo e l’Amministrazione comunale hanno portato alla signora Alfonsina Rotondi gli auguri dell’intera città per il traguardo straordinario - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.